ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اخبار الهلال - الهلال يعلن غياب عبدالملك الخبيري

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:58 م
اخبار الهلال - الهلال يعلن غياب عبدالملك الخبيري
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
 
أعلن نادي الهلال السعودي، عن غياب نجم الفريق الأول، عبد الملك الخيبري عن تدريبات الزعيم الجماعية، مساء اليوم الأربعاء.

ولم يتمكن عبد الملك الخيبري من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن عاودته التهابات الساق.

وكان عبد الملك الخيبري قد تعرض لكسر إجهادي في السابق، وخضع لعملية، يوم 9 يوليو الماضي، وبدأ خلال الفترة الماضية في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ويستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره القادسية، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
0
x
20:30
2
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
0
x
22:30
0
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
0
x
21:45
0
بلاكبول
وست هام يونايتد
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
0
x
21:45
0
ديربي كاونتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 9:10:00 PM