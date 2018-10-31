اخبار الهلال - الهلال يعلن غياب عبدالملك الخبيري

أعلن نادي الهلال السعودي، عن غياب نجم الفريق الأول، عبد الملك الخيبري عن تدريبات الزعيم الجماعية، مساء اليوم الأربعاء.





ولم يتمكن عبد الملك الخيبري من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن عاودته التهابات الساق.





وكان عبد الملك الخيبري قد تعرض لكسر إجهادي في السابق، وخضع لعملية، يوم 9 يوليو الماضي، وبدأ خلال الفترة الماضية في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.





ويستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره القادسية، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.



