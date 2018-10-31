أوكرانيا تغلق المجال الجوي فوق البحر الأسود من 1 إلى 4 نوفمبر

أعلن ممثل سلاح الجو الأوكراني، دميتري ستروتينسكي، أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق البحر الأسود اعتبارا من 1 حتى 4 نوفمبر بسبب إجراء تجارب صاروخية في مقاطعة خيرسون.

ونقلت وكالة "أوكراينسكي نوفوستي" عن ستروتينسكي قوله: "يوم غد ستبدأ مناورات طيران تجريبية في مقاطعة خيرسون لاختبار صواريخ موجهة لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي".

وأوضح أن المجال الجوي سيكون مغلقا اعتبارا من 1 نوفمبر حتى 4 نوفمبر.

الجدير بالذكر أن أوكرانيا، كانت قد أجرت في السنوات الماضية مثل هذه المناورات مع إطلاق الصواريخ. ففي عام 2017 أجرت أوكرانيا تدريبات على إطلاق الصواريخ بصورة انفرادية في 1 و2 ديسمبر في المجال الجوي السيادي لروسيا الاتحادية فوق البحر الأسود، في منطقة شبه جزيرة القرم. وفي اتصال مع إطلاق الصواريخ، أعلنت أوكرانيا المناطق الجوية فوق هذه الأراضي خطرة على الرحلات الجوية.