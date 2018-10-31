اخبار الهلال - سالم الدوسري أفضل لاعب في 2018

توج نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب سعودي لعام 2018، وفقًا للاستفتاء الذي أجراه البرنامج التلفزيوني "صدى الملاعب".





ونشر سالم الدوسري نتيجة الاستفتاء عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وقال: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، أشكر كل من دعمني وساعدني في هذا النجاح والقادم أفضل بإذن الله".





الجدير بالذكر أن الدوسري نافس في استفتاء أفضل لاعب سعودي في 2018، 9 لاعبين آخرين، وهم؛ فهد المولد، معتز هوساوي، يحيى الشهري، ياسر الشهراني، محمد السهلاوي، هتان باهبري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج وحسين المقهوي.





وحاز سالم الدوسري على 25% من الأصوات، مقابل 22% لصالح النصراوي يحيى الشهري، وحل عبدالله عطيف ثالثًا بـ12%، يليه سلمان الفرج بنسبة 10%، ثم فهد المولد وحسين المقهوي، حيث نال كل منهما نسبة 8%.





وحصل الأهلاوي معتز هوساوي نسبة 4% من الأصوات في استفتاء أفضل لاعب سعودي في 2018، بالتساوي مع الشبابي هتان باهبري، وحصل كل من محمد السهلاوي وياسر الشهراني على 3% فقط من الأصوات.



