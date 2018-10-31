كول كورة مشاهدة مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا اليوم (جودات متعددة)





تنطلق مواجهة الفريق الكتالوني وكولتورال ليونيسا فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء غد الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا، فى إطار ذهاب دور الـ 32 من كأس ملك أسبانيا 2019.





يلتقي فريق برشلونة مع نظيره كولتورال ديبورتيفا ليونيسا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني في ذهاب دور الـ32، في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 31-10-2018 في مباراة سهلة للفريق الكاتالوني.





كول كورة مشاهدة مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا اليوم (جودات متعددة)





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز لمواصلة مستواه المميز، بعدما اكتسح ريال مدريد بخماسية مذلة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ليحافظ الكتلان بذلك على صدارة ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ألافيس الوصيف، و7 نقاطٍ كاملةٍ عن الملكي الغريم التقليدي صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة.





وعلى الجانب الأخر ينافس فريق كولتورال ليونيسا في المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، وحتى الآن يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن بونفيرادينا صاحب المركز الأول برصيد 22 نقطة، ووصل الفريق لمواجهة برشلونة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا بعد تخطي نافالكارنيرو بهدفين نظيفين في الدور الأول، وفوينلاباررادا بركلات الجزاء في الدور الثاني، ولوركا بثلاثيةٍ نظيفة في الدور الثالث.





كول كورة مشاهدة مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا اليوم (جودات متعددة)





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

ياسبر سيليسين- نيلسون سيميدو - كليمان لينجليه - خوان برانداريد - سيرجي روبيرتو- دينيس سواريز - سيرجي سامبر - أرتورو فيدال- مالكوم - منير الحدادي - عثمان ديمبيلي.





بينما سيخوض كولتورال ليونيسا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

خورخي بالاتسي-ديونيسيو إسكالانتي - إيفان جاريدو - خوسيه مانويل ألونسو- إنيكو كابيا - خيسوس بيرنال - أنطونيو مارتينيز - جوسيب سينييه- خورخي أوريتز - أرياداني سانتانا - هوجو رودريجيز.





كول كورة مشاهدة مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا اليوم (جودات متعددة)





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة و كولتورال ليونيسا في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.











