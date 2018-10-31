اخبار برشلونة: ديمبلي على رادار ثلاثة أندية إنجليزية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن أندية آرسنال وليفربول وتشيلسي الإنجليزية تتنافس مع بعضها، من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة الإسباني.





ويفكر برشلونة بجدية في التفريط في ديمبيلي في شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب عدم التزام اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع البارسا.





وانطلق ديمبيلي بقوة في أول الموسم الجاري ونجح في أن يلعب بشكل أساسي مع برشلونة وساهم في فوز البارسا بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب نادي إشبيلية، ولكنه سرعان ما عاد إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى حيث لم يفضل المدرب إرنستو فالفيردي الاعتماد عليه.





يذكر أن ديمبيلي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2017 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 150 مليون يورو.



