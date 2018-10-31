داعش يعدم 9 مدنيين غربي الموصل بالعراق

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، قيام عناصر تنظيم داعش بإعدام 9 مدنيين غربي مدينة الموصل 400كيلومتر شمال بغداد.







وقال الرائد محمد صلاح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عناصر داعش قاموا بإعدام 6مدنيين في قضاء البعاج 120 كيلومترا غرب الموصل، على خلفية تعاونهم مع القوات الأمنية، فيما قاموا بإعدام 3 آخرين بينهم شقيقان لتعاونهم مع قوات الحشد الشعبي في القضاء نفسه".







وأشار إلى أنه "تم تسليم جثثهم للطب العدلي في الموصل".







وفي محافظة صلاح الدين قال مصدر في الحشد العشائري إن "عناصر داعش تمكنوا من قتل اثنين من عناصر الحشد العشائري إثر اشتباك مسلح معهم غربي قضاء بيجي 220كيلومترا شمال بغداد، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".