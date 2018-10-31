حوار مفتوح لطلاب الأزهر مع رئيس الجامعة للاستماع للأفكار الجديدة
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:53 ممحمود الجلاد
أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة سيفتح حوارا مفتوحا مع الطلاب؛ للاستماع إلى المقترحات والأفكار التي تسهم في نهضة وتطوير الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
وأوضح المركز أنه بدأ في تلقي المقترحات تمهيدا لعرضها في الحوار المفتوح الذي سيعلن عن موعده خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن إرسال المقترحات عن طريق الرسائل الالكترونية، أو يدويا للمركز الإعلامي للجامعة.