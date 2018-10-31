حوار مفتوح لطلاب الأزهر مع رئيس الجامعة للاستماع للأفكار الجديدة

أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة سيفتح حوارا مفتوحا مع الطلاب؛ للاستماع إلى المقترحات والأفكار التي تسهم في نهضة وتطوير الجامعة بالقاهرة والأقاليم.



