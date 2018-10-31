حطب : لا نعترف بأى رابطة فى الالعاب المختلفة .. ومن يزعم ذلك صاحب أغراض شخصية

أكد المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط ، أن اللجنة الأوليمبية لا تعترف نهائيا بما يسمى رابطة لاعبى التنس المصرى ، أو أى رابطة لأى العاب أخرى ، ولكن اعترافها فقط بالاتحادات الرسمية الممثلة للألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية ومجالس إدارتها المختلفة ، مؤكدا أنه لا يوجد اى تواصل للجنة مع هذه الروابط نهائيا .

قال حطب أن كل ما ذكر فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ، وأن اللجنة الأوليمبية لا تتواصل إلا مع مجلس إدارة اتحاد التنس ورئيسه ، موضحا أن اللجنة لا تتواصل مع أى منظومة غير معترف بها ، والتواصل يتم بين اللجنة واتحاد التنس ومجلس إدارته المنتخب مباشرة دون تدخل وسطاء من خارج المنظومة غير معترف بهم ، لافتا إلى أن كل ما يخص النقاش فى ما يتعلق برياضة التنس ومستقبلها خلال الفترة المقبلة مسؤولية اللجنة الأوليمبية فقط دون غيرها ، مضيفا أن اللجنة الأوليمبية المتمثلة فى مجلس إدارتها يحترم كافة الاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية ومجالس إدارتها .

جاءت تصريحات رئيس اللجنة ردا على ما تناوله أحد الأشخاص الذى يدعى انه رئيس رابطة التنس المصرى ، ونشر عبر شبكة التواصل الاجتماعى انه تناقش معه حول كيفية تيسير فترة ما بعد حل مجلس إدارة اتحاد التنس ، على غير الحقيقة ، بهدف أغراض شخصية لا تخص نهائيا اللجنة أو اتحاد التنس .