بدء العمل بمركز الاستشارات والتنمية الأسرية بجامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على بدء العمل بمركز الاستشارات والتنمية الأسرية بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز يأتي ضمن التوجهات السياسية الداعمة لبنية المجتمع المصري والتي طرحها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات المؤتمر السادس للشباب تعكس الوعي السياسي لقضايا المجتمع الإشكالية، وتعبر عنه المؤشرات الإحصائية الحديثة فقد دلت علي أن معدلات الطلاق بلغت ما يزيد عن 44% من مجمل حالات الزواج، بمعدل 25 حالة طلاق كل ساعة تقريبًا، لتكون مصر بذلك في مقدمة الدول التي تعاني من زيادة معدلات الطلاق والانفصال.



وأضاف رئيس الجامعة، أن مقر المركز بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، لكن يعمل بالتعاون مع كليات متخصصة وفاعلة في المجال وهي: الآداب، الحقوق، الإعلام، التربية، الطب البشري، ويهدف المركز إلى تحسين أسلوب حياة أفراد الأسرة المصرية بما يساعد على تحقيق مؤشرات الحماية لأفراد الأسرة، والحد من المشكلات الأسرية، وخاصة الطلاق الرسمي، أو الطلاق العاطفي أو ما يعرف بالصمت الزوجي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي المباشر للأسرة.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المركز يقدم خدماته للشباب الجامعي، والمقبلين على الزواج "قرية، مدينة" والأسر حديثة الزواج، والأسر المحتاجة للمشورة والدعم، والأنساق الفردية، وله العديد من الأهداف الفرعية التي يمكن تحقيقها من خلال خمسة محاور: الخدمات، البحث العلمي، التدريب، دراسات عليا مهنية، التوثيق.

