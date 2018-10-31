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مكافأة 400 جنيه للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة المولد النبوى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:52 م
مكافأة 400 جنيه للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة المولد النبوى
جامعة بنى سويف
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احمد فتحى الدسوقي
 
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الامن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة 400 جنيهًا، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.
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