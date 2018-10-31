الحلبوسي يبحث مع رئيسة البرلمان الإماراتي سبل تعزيز التنسيق البرلماني

التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الدكتورة أمل القبيسي رئيسة البرلمان الإماراتي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال البرلماني، فضلا عن توحيد المواقف في المحافل البرلمانية على الصعيدين العربي والدولي.





وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء أن العراق أمام تحديات كبيرة تتمثل بإعادة الإعمار وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.



