الحلبوسي يبحث مع رئيسة البرلمان الإماراتي سبل تعزيز التنسيق البرلماني
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:46 موكالات
التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الدكتورة أمل القبيسي رئيسة البرلمان الإماراتي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال البرلماني، فضلا عن توحيد المواقف في المحافل البرلمانية على الصعيدين العربي والدولي.
وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء أن العراق أمام تحديات كبيرة تتمثل بإعادة الإعمار وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف سيادته أن العراقيين قاتلوا داعش نيابة عن العالم كله، ونجحوا في تحقيق انتصارات كبيرة أبهرت العالم، وأن الواجب اليوم يقتضي تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم، مثمنا في هذا الاطار جهود دولة الامارات في دعم العراق في حربه ضد الاٍرهاب و دعم جهود اعادة الاستقرار و عودة النازحين .