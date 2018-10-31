ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحلبوسي يبحث مع رئيسة البرلمان الإماراتي سبل تعزيز التنسيق البرلماني

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:46 م
الحلبوسي يبحث مع رئيسة البرلمان الإماراتي سبل تعزيز التنسيق البرلماني
محمد الحلبوسي
طباعة
وكالات
 
التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الدكتورة أمل القبيسي رئيسة البرلمان الإماراتي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال البرلماني، فضلا عن توحيد المواقف في المحافل البرلمانية على الصعيدين العربي والدولي. 

 وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء أن العراق أمام تحديات كبيرة تتمثل بإعادة الإعمار وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.

 وأضاف سيادته أن العراقيين قاتلوا داعش نيابة عن العالم كله، ونجحوا في تحقيق انتصارات كبيرة أبهرت العالم، وأن الواجب اليوم يقتضي تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم، مثمنا في هذا الاطار جهود دولة الامارات في دعم العراق في حربه ضد الاٍرهاب و دعم جهود اعادة الاستقرار و عودة النازحين .
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
0
x
20:30
2
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
0
x
22:30
0
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
0
x
21:45
0
بلاكبول
وست هام يونايتد
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
0
x
21:45
0
ديربي كاونتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 9:20:06 PM