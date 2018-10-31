وفد من تعليم كفرالشيخ يستقبل الحاصلة على المركز الثانى فى "تحدى القراءة" بمطار القاهرة

وفد من تعليم كفر الشيخ يستقبل الحاصلة على المركز الثانى فى "تحدى القراءة" بمطار القاهرة



إستقبل وفدًا مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بتوجيهات الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مريم محمد يوسف، الطالبة بالصف الثاني الثانوي علمي بمجمع رخا التابع لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بمطار القاهرة، لحصولها على المركز الثاني على العالم في مسابقة" تحدي القراءة العربي "للدورة الثالثة، التي أقيمت بإمارة دبي بدولة الإمارات العربي،وأعلنت النتيجة،أمس الثلاثاء، وكرمها الأمير محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى.





ترأس الوفد وفاء عبدالله،المدير العام التنفيذي، للمديرية، وضم صابر كمال الشهاوي، الموجه العام للمكتبات بالمديرية، ومحمد الاسيوطي، المسئول الإعلامي للمديرية، واستقبل الوفد الطالبة، برفقة والدها، ووالدتها، وعبرت عن سعادتها، بحصولها على المركز الثاني على مستوى العالم، موكدة ان التمسك باللغة العربية، شرف كبير لكل مسلم وعربي، وتمسكها بها اصبحت الثانية على العالم.



وقدمت،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،وهناء شهاب وكيل المديرية، التهنئة لأسرة الطالبة بحصولها على المركز الثاني على مستوى العالم لتكون الطالبة الأولى في مصر بالتربية والتعليم تحصل على هذا المركز، من بين 170 طالب وطالبة على مستوى العالم العربي والدول الغير عربية والتي شارك المقيمين بها من طلاب عرب ومسلمين.



قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها كانت على ثقة كبيرة بمريم وأنها ستعود لكفر الشيخ وقد حصلت على مركز متميز، لترفع اسم مدرستها وإدارتها ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عاليا، في ظل اهتمام كبير ودعم من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ.



وأضافت هناء شهاب وكيل المديرية، ان الطالبة اثبتت ان التمسك بلغتها العربية والحرص على القراءة، واستفادتها من كل ما قرأت، وطبقته في حياتها العملية كان له الاثر الاكبر في فوزها بالجائزة.



وكانت قد حصلت مريم محمد يوسف على المركز الأول في تلك المسابقة على مستوى مصر، وكرمها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولُقبت بـ"بطلة التحدى"" وحصلت على درع بطل التحدي و15 ألف دينار إماراتى، وشهادة تقدير.