أبل تطلق جهازها الجديد "MacBook Air" مقاس 13.3 بوصة.. تعرف على سعره!

أعلنت شركة أبل عن تحديث لحاسبها المحمول الأكثر شعبية، ماك بوك اير، فى مناسبة خاصة فى بروكلين، نيويورك، اليوم الثلاثاء، ويحتوى الكمبيوتر المحمول مقاس 13.3 بوصة الآن على شاشة Retina بدقة أربع أضعاف من النماذج السابقة، ويبدأ سعر الجهاز من 1199 دولارًا.





ويأتى حدود أكثر نحافةً بشكل ملحوظ حول الشاشة، ووزن 1.24 كجم، كما أنه مزود بمعالج Intel i5 ثنائى النواة من الجيل الثامن، وذاكرة بسعة تصل إلى 16 جيجابايت بسرعة 2،133 ميجاهرتز، ومساحة تخزين تصل إلى 1.5 تيرابايت SSD.





وتقول أبل أن مجموعة MacBook Air الجديدة مزودة ببطارية تعمل لما يصل إلى 12 ساعة من تصفح الإنترنت وما يصل إلى 13 ساعة من تشغيل أفلام iTune.