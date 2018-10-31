هيونداي تطلق الموديل الكومبي من سيارتها "i40" بثلاثة محركات مختلفة

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق الموديل الكومبي من سيارتها i40 بالمزيد من التحسينات التصميمية وأنظمة السلامة.





وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الكومبي خماسية الأبواب يبلغ طولها 4,77 متر وتتوفر بخطي التجهيزات Space و Space Plus. وتتميز السيارة الكومبي من خلال المقدمة الجديدة مع شبكة المبرد المتدرجة.





وتم تجهيز السيارة بكشافات جديدة مع أضواء النهار العاملة بتقنية LED، وكشافات الضباب بتقنية LED. وتتوفر للسيارة جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 و 17 و 16 بوصة.





وتعتمد السيارة على باقة موسعة من أنظمة السلامة، منها مساعد الكبح الاضطراري للمدن ونظام التحذير من التصادم الأمامي.





وتضم باقة الدفع محركي ديزل سعة 1,6 لتر وبقوة 115 و136 حصان، فضلا عن محرك البنزين سعة 1,6 لتر وبقوة 135 حصان.