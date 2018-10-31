ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

هيونداي تطلق الموديل الكومبي من سيارتها "i40" بثلاثة محركات مختلفة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:00 م
هيونداي تطلق الموديل الكومبي من سيارتها i40 بثلاثة محركات مختلفة
هيونداي i40
طباعة
 
أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق الموديل الكومبي من سيارتها i40 بالمزيد من التحسينات التصميمية وأنظمة السلامة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الكومبي خماسية الأبواب يبلغ طولها 4,77 متر وتتوفر بخطي التجهيزات Space و Space Plus. وتتميز السيارة الكومبي من خلال المقدمة الجديدة مع شبكة المبرد المتدرجة.

وتم تجهيز السيارة بكشافات جديدة مع أضواء النهار العاملة بتقنية LED، وكشافات الضباب بتقنية LED. وتتوفر للسيارة جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 و 17 و 16 بوصة.

وتعتمد السيارة على باقة موسعة من أنظمة السلامة، منها مساعد الكبح الاضطراري للمدن ونظام التحذير من التصادم الأمامي.

وتضم باقة الدفع محركي ديزل سعة 1,6 لتر وبقوة 115 و136 حصان، فضلا عن محرك البنزين سعة 1,6 لتر وبقوة 135 حصان.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
0
x
20:30
2
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
0
x
22:30
0
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
0
x
21:45
0
بلاكبول
وست هام يونايتد
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
0
x
21:45
0
ديربي كاونتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 9:20:06 PM