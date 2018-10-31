إليكِ طرق علاج الأذن المسدودة في المنزل

طرق العلاج الأذن المسدودة يجب عدم تنفيذها إلا عند التأكد من أن الاذن مسدودة بسبب دخول الماء إليها أو بسبب تراكم الشمع، أما في حالة الإصابة بأمراض الأذن أو الالتهابات ووجود أعراض مصاحبة مثل ألم الأذن وخروج السوائل، فإن أي علاج منزلي وسف يسبب مضاعفات خطيرة.





طرق علاج الأذن المسدودة في المنزل:

- وضع بضع قطرات من زيت الزيتون في ملعقة وتعريضها للحرارة ثم وضعها في الأذن المسدودة وإمالة الرأس حتى يخرج الزيت ومعه الماء من داخل الأذن.





- محاولة التثاؤب بقوة يساهم في معادلة ضغط الهواء في الأذن و التخلص من إنسدادها.





- مضغ اللبان لوقت كافي يساعد في فتح الأذن المسدودة.





- وضع بضع قطرات من زيت اللافندر ف ي الماء مغلي واستنشاقه مع حبس البخار بغطاء يساعد في علاج الإنسداد.





- في حال دخول الماء في الأذن يمكن التصرف بشكل سريع من خلال وضع باطن اليد على الأذن والضغط عدة مرات بهدف عمل ضغط من الهواء ومن ثم إمالة الرأس لخروج الماء.





- النوم على الأذن المسدودة مع وضع مناديل ورقية لسحب الماء عند خروجه.





- عمل غرغرة من الماء و الملح وتكرارها حتى التخلص من إنسداد الأذن.



