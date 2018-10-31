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"التدريبات القصوى لتحسين الأداء" يشارك بمسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:30 م
التدريبات القصوى لتحسين الأداء يشارك بمسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائى
التدريبات القصوى لتحسين الأداء
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أحمد رمضان متولي
 

أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن مشاركة ثلاث أفلام مصرية في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة في دورتها الخامسة، وجاء فيلم " التدريبات القصوى لتحسين الأداء " للمخرج ياسر شفيعي، والحاصل علي دعم وحدة أفلام الشباب بالمركز القومي للسينما ضمن الثلاث أفلام المختارة، ويعد هذا العرض هو أول عرض عالمي له.

 

وتدور أحداثه حول ظروف خاصة جدا یقوم الموظفون بعمل التدريبات القصوى لتحسین الأداء في وجود موظف جدید معھم لأول مرة.

 

يقدم الفيلم كوميديا بشكل مختلف من بطولة الممثل علي الطيب.

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