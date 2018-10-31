أسعار الذهب بعد التراجع الأخير بمحلات المجوهرات والصاغة

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت بنحو 8 جنيهات في الجرام الواحد، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 605 جنيهات.





وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 519 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 691 جنيها، والجنيه الذهب إلى 4840 جنيها.