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سولاري يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مليلية بالكأس

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:28 م
سولاري يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مليلية بالكأس
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أحمد عصام
 
أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مليلية، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : اودريوزولا - راموس - سانشيز - ريجولين

خط الوسط : سيبايوس - ليورنتي - أسينسيو - فاسكيز - فينسيوس

خط الهجوم : بنزيما

المزيد عن: مليلية كأس إسبانيا سولاري ريال مدريد راموس بنزيما
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