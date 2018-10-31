سولاري يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مليلية بالكأس

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مليلية، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : نافاس





خط الدفاع : اودريوزولا - راموس - سانشيز - ريجولين





خط الوسط : سيبايوس - ليورنتي - أسينسيو - فاسكيز - فينسيوس





خط الهجوم : بنزيما



