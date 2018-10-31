ألفيش يقترب من العودة للملاعب
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:26 موكالات
ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء أن داني ألفيس تدرب مع بقية زملائه في باريس سان جيرمان، مع اقتراب المدافع البرازيلي من التعافي من إصابة خطيرة في الركبة.
وأصيب ألفيس بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال نهائي كأس فرنسا ضد ليزيربييه في 8 مايو (أيار) ولم يلعب منذ ذلك الوقت، وغاب عن كأس العالم مع منتخب البرازيل وفترة الإعداد للموسم الجديد مع ناديه.
وذكرت صحيفة ليكيب أن لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق البالغ من العمر 35 عاماً بدأ خوض تدريبات خفيفة في وقت سابق هذا الشهر، لكن مسؤولي النادي لم يحددوا تاريخاً لعودته للعب مع الفريق الأول.
وانضم ألفيس إلى باريس سان جيرمان في يوليو (تموز) 2017 في انتقال مجاني.
وأصيب ألفيس بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال نهائي كأس فرنسا ضد ليزيربييه في 8 مايو (أيار) ولم يلعب منذ ذلك الوقت، وغاب عن كأس العالم مع منتخب البرازيل وفترة الإعداد للموسم الجديد مع ناديه.
وذكرت صحيفة ليكيب أن لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق البالغ من العمر 35 عاماً بدأ خوض تدريبات خفيفة في وقت سابق هذا الشهر، لكن مسؤولي النادي لم يحددوا تاريخاً لعودته للعب مع الفريق الأول.
وانضم ألفيس إلى باريس سان جيرمان في يوليو (تموز) 2017 في انتقال مجاني.
المزيد عن: باريس سان جيرمان ألفيش