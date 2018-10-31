ألفيش يقترب من العودة للملاعب

ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء أن داني ألفيس تدرب مع بقية زملائه في باريس سان جيرمان، مع اقتراب المدافع البرازيلي من التعافي من إصابة خطيرة في الركبة.











وأصيب ألفيس بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال نهائي كأس فرنسا ضد ليزيربييه في 8 مايو (أيار) ولم يلعب منذ ذلك الوقت، وغاب عن كأس العالم مع منتخب البرازيل وفترة الإعداد للموسم الجديد مع ناديه.