يلا شوت .. مباراة ريال مدريد وميليا مشاهدة مباراة ريال مدريد لايف .. بث مباشر .. كورة ستار





يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد من خوض مباراة اليوم الاربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 ميلادياً ، 22 صفر 1440 هجرياً ، مواجهة فريق ميليا المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني ، على ملعب ألفاريز كلارو ، ضمن منافسات ذهاب دور 32 من كأس ملك إسبانيا .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وميليا في كأس ملك اسبانيا

مباراة ريال مدريد وميليا بث مباشر اليوم 31-10-2018 في كأس ملك إسبانيا ، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة و التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وميليا في كأس ملك اسبانيا

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وميليا اليوم

يدخل النادي الملكي المباراة باحثاً عن فوز قوي ، بعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها آخر مباراة في كلاسيكو الارض أمام غريمه التقليدي برشلونة ، والخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مبارايات الدوري الاسباني 2018-2019 .

وتراجع نادي ريال مدريد بالهزيمة أمام برشلونة ، إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري الاسباني ، برصيد 14 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن خيتافي صاحب المركز الثامن ، ونقطة عن سيلتا فيجو بالمركز العاشر ، وتفصله 7 نقاطٍ كاملة عن البلاوجرانا المتصدر .

بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

تسبب مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ، وخسارة الملكي في إقالة جولين لوبيتيجي بعد 4 أشهرٍ فقط من توليه مسئولية الفريق .

وقررت إدارة ريال مدريد تعيين سانتياجو سولاري مؤقتاً لحين البحث عن مدرب للملكي ، وسيكون اللقاء ضد ميليا هو الأول للمدرب الأرجنتيني الذي حقق نجاحاً مع ريال مدريد كاستيا هذا الموسم .

تشكيلة ريال مدريد وميليا المتوقعة في مباراة اليوم

يعاني فريق ريال مدريد من الإصابات ، فمن المقرر غياب الظهيرين الأساسيين للفريق داني كارباخال ومارسيلو للإصابة ، كذلك سيغيب رافائيل فاران وخيسوس فاييخو لنفس السبب .

ويتوقع أن يبدأ المدرب سولاري اللقاء بطريقة (4-3-3) ، وقد يدفع بماريانو دياز لإراحة بنزيمه في الهجوم .

تشكيل ريال مدريد المتوقع في مواجهة ميليا مباراة اليوم كأس اسبانيا

كيلور نافاس

سيرخيو ريجويلون – سيرخيو راموس – ناتشو – ألفارو أودريوزولا

فيديريكو فالفيردي – كاسيميرو – داني سيبايوس

ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – لوكاس فاسكيز

أما عن فريق ميليا فهو كامل العدد لا يغيب عنه أي لاعب ـ للإصابة أو الإيقاف ، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب لويس كاريون لتقديم مباراة تاريخية أمام فريق ريال مدريد .

تشكيل ميليا المتوقع في مواجهة ربال مدريد مباراة كأس اسبانيا

داني باريو

خيلمار توريس – ريكاردو مارتينيز – فرانشيسكو أجوزا – بيبي

أوتيجوي – خوسيه فيرنانديز – جوردي أورتيجا

أوسكار جارسيا – ياسين قاسمي – روانو

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وميليا

يتم نقل المباراة عبر فضائية بي ان سبورت المشفرة القطرية ، حيث حصلت على حقوق بث مباريات كأس إسبانيا 2018-2019 .

وتنقل المباراة بين ريال مدريد وميليا ، اليوم الأربعاء ، عبر بي ان سبورت 3 ، بتعليق صوتي محمد بركات .

موعد مباراة ريال مدريد وميليا اليوم

البطولة : كأس ملك إسبانيا

القنوات : بي ان سبورت 3

الساعة 10:30 مساء بتوقيت السعودية

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر





يلا شوت .. مباراة ريال مدريد وميليا مشاهدة مباراة ريال مدريد لايف .. بث مباشر .. كورة ستار







