بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:22 معيد طارق
بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
يخوض فريق الكرة الأول لنادي برشلونة ، مباراته اليوم الموافق 31-10-2018 ميلادياً ، 22 صفر 1440 هجرياً ، أمام كولتورال ليونيسا ، ضمن منافسات بطولة ملك إسبانيا دور الـ 32 .
بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
يلتقي فريق برشلونة مع نظيره كولتورال ديبورتيفا ليونيسا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني في ذهاب دور الـ32، في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 31-10-2018 في مباراة سهلة للفريق الكاتالوني.
بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
مقدمة عن اللقاء:
يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز لمواصلة مستواه المميز، بعدما اكتسح ريال مدريد بخماسية مذلة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ليحافظ الكتلان بذلك على صدارة ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ألافيس الوصيف، و7 نقاطٍ كاملةٍ عن الملكي الغريم التقليدي صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
وعلى الجانب الأخر ينافس فريق كولتورال ليونيسا في المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، وحتى الآن يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن بونفيرادينا صاحب المركز الأول برصيد 22 نقطة، ووصل الفريق لمواجهة برشلونة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا بعد تخطي نافالكارنيرو بهدفين نظيفين في الدور الأول، وفوينلاباررادا بركلات الجزاء في الدور الثاني، ولوركا بثلاثيةٍ نظيفة في الدور الثالث.
بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
ياسبر سيليسين- نيلسون سيميدو - كليمان لينجليه - خوان برانداريد - سيرجي روبيرتو- دينيس سواريز - سيرجي سامبر - أرتورو فيدال- مالكوم - منير الحدادي - عثمان ديمبيلي.
بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
بينما سيخوض كولتورال ليونيسا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
خورخي بالاتسي-ديونيسيو إسكالانتي - إيفان جاريدو - خوسيه مانويل ألونسو- إنيكو كابيا - خيسوس بيرنال - أنطونيو مارتينيز - جوسيب سينييه- خورخي أوريتز - أرياداني سانتانا - هوجو رودريجيز.
بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة برشلونة و كولتورال ليونيسا في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.
بث مباشر مبارة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا | yalla shoot | kora star | bein sports
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