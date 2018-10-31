لافروف يبحث مع ياجلاند الأزمة القائمة في مجلس أوروبا

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مكالمة هاتفية مع الأمين العام لمجلس أوروبا، توربيورن ياجلاند، اليوم الأربعاء، الأزمة القائمة في المنظمة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية: "ناقش الجانبان الأزمة القائمة في المنظمة، التي سببها انتهاك المبدأ الأساسي لميثاق مجلس أوروبا حول توفير تمثيل متساو للدول في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".





الجدير بالذكر أنه في الجلسة القادمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، سيتم لأول مرة بحث موضوعات طرحتها روسيا للنقاش أكثر من مرة منذ عام 2014، لمنع فرض عقوبات ضد الوفود الوطنية.





يذكر أنه تم في جلسة أبريل 2014، حرمان مندوبي روسيا من عدد من الحقوق (حق التصويت والمشاركة في أنشطة الرقابة التابعة للجمعية) والمشاركة في الهيئات النظامية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.