كورة أتش دى لايف شاهد مباراة ريال مدريد ومليلية اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية | بث مباشر مباراة ريال مدريد HD

كشفت تقارير صحافية عن أن إدارة ريال مدريد الإسباني، تسعى لإقناع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، بتدريب الفريق الملكي، بعد إقالة جولين لوبيتيجي.

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في أولى مبارياته مع ريال مدريد يواجه سولاري المدير الفني الجديد للملكي مهمة سهلة نسبيا أمام مليلية أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 31-10-2018 في ذهاب دور 32 من الكأس.

مقدمة عن اللقاء ريال مدريد ومليلية:

يدخل فريق ريال مدريد مواجهة اليوم وهو يبحث عن الخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق منذ رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي رحل لليوفي.

وتلقى الملكي خسارة مذلة أمام برشلونة بخمسة أهدافٍ لهدف في الكلاسيكو، والذي جمع بينهما في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، ليتراجع بذلك ترتيب الميرينجي إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن خيتافي الثامن، ونقطة عن سيلتا فيجو العاشر، وتفصله 7 نقاطٍ كاملة عن البلاوجرانا المتصدر، وتمت إقالة لوبتيجي مدرب الريال عقب الخسارة مباشرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد مليلية في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ المدرب سولاري : كيلور نافاس- سيرخيو ريجويلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا - فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - داني سيبايوس- ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - لوكاس فاسكيز

بينما سيلعب مليلية بتشكيل مكون من:

داني باريو-خيلمار توريس - ريكاردو مارتينيز - فرانشيسكو أجوزا – بيبي-أوتيجوي - خوسيه فيرنانديز - جوردي أورتيجا- أوسكار جارسيا - ياسين قاسمي – روانو.



