بالأسماء.. 7 أفلام مصرية تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

تشارك 7 أفلام مصرية في الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولى برئاسة المنتج محمد حفظى والمقامة فى الفترة من 20 حتى 28 من شهر نوفمبر المقبل.

يأتي على رأس تلك الأفلام "ليل خارجى" للمخرج أحمد عبد الله السيد وبطولة كريم قاسم ومنى هلا وعمرو عابد وأحمد مجدى والذى ينافس على جوائز المسابقة الدولية للمهرجان.

كما يشارك فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر وبطولة ناهد السباعى وهانى عادل، ويشارك فى القسم الرسمى خارج المسابقة، وتدور أحداثه "كمال حلمي" كاتب روائي مشهور، يعيش وحيدًا منعزلًا في شقته الكبيرة في عماره الإيموبيليا الشهيرة في وسط البلد، منذ وفاة زوجته ورحيل أبنائه عنه، يعاني "كمال" من الاكتئاب والسيكزوفرينيا، فى أحد الأيام، يدعو "كمال" إلى شقته فتاة تُدعى "سماح" تعًرف عليها عن طريق موقع فيسبوك لتؤنس وحدته. لكن بعد وصولها، يقع حادث في العمارة، ويكتشف هو وجاره وأعز أصدقائه "حبيب" أن الفتاة قد استغلته.

ثالث الأفلام المصرية هو الفيلم التسجيلى "الكيلو 64" للمخرج أمير الشناوى ويعرض عالمياً للمرة الأولى ضمن مسابقة آفاق السينما السينما العربية، وتدور قصته حول رحلة شاب طموح تخرج في كلية الصيدلة وقرر أن يغير مجال عمله ويؤسس مزرعة في الكيلو 64 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. يحركه حماس 25 يناير، يقرر أن ينشئ شركة زراعية تهدف لإحداث أثر اجتماعي والإسهام في الاقتصاد المصري، لكن ليس كل شيء يسير كما هو مخطط له.

وفى مسابقة افاق السينما العربية يعرض أيضاً الفيلم الروائى "ورد مسموم" للمخرج أحمد عبد الله صالح وبطولة كوكى ومحمود حميدة، وتدور الأحداث في أحد الأحياء الفقيرة المتاخمة للقاهرة، حي المدابغ الذي يعيش كل من فيه مهددين بالإيقاع الذي لا يرحم لماكينات الدباغة، بالمجففات التي تدور مهشمة عظام الحيوانات، وبمخاطر مياة الصرف المسممة في كل مكان. داخل هذا العالم الصعب تتمسك تحية دون أمل بشقيقها صقر الذي يكمن حلمه الوحيد في الهرب من حياة المدابغ.

الفيلم الخامس تسجيلى وهو "لا أحد هناك" للمخرج أحمد مجدى ويعرض فى مسابقة اسبوع النقاد الدولى، وتدور احداثه في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ يجد أحمد نفسه تائه ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

وفى مسابقة سينما الغد الدولية يعرض فيلمين مصريين هما "التجربة أسف" للمخرج علاء خالد، و"التدريبات القصوى لتحسين الآداء" للمخرج ياسر شفيعى.