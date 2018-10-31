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وزيرة البيئة تلتقي السفير الهندي بالقاهرة لبحث سبل التعاون في المجالات البيئية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:19 م
وزيرة البيئة تلتقي السفير الهندي بالقاهرة لبحث سبل التعاون في المجالات البيئية
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هديل هاشم
 
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالسيد روهول كلوشرينت السفير الهندي بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية المختلفة خاصة مجالات الطاقة.

وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء أن الهند تعتبر أولى الدول التى تعاونت مع مصر لنقل التكنولوجيا الهندية المستخدمة فى وحدات البيوجاز التى تستخدمها بعض المحافظات المصرية فى الأغراض المنزلية.

كما أعرب السفير الهندي عن رغبته فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تنفيذ البرنامج التدريبى للتعاون الاقتصادي والفنى فى المجالات البيئية المختلفة وخاصة مجال تغير المناخ، حيث تنفذ الهند هذا البرنامج فى عدد من الدول الأفريقية منذ شهر ابريل 2018 ويستمر حتى مارس 2019.

وقد وجهت فؤاد الدعوة للشركات الهندية العاملة فى المجال البيئى لحضور منتدى رجال الأعمال الذى يعقد خلال الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر القادم على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ.

المزيد عن: وزيرة البيئة مصر الهند السفير الهندي بالقاهرة الدكتورة ياسمين فؤاد التنوع البيائي
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