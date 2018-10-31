خبر سار للاعبي الزمالك قبل مواجهة دجلة.. غدا

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بصرف جميع المكافآت المتأخرة للاعبين قبل مواجهة دجلة غدا في الدوري الممتاز.

وأعطى مجلس الإدارة تعليمات لإدارة كرة القدم برئاسة أمير مرتضى المشرف على الكرة، بتنفيذ كل المطالب الإدارية الخاصة بالمدير الفني السويسري كريستيان جروس.

ووجه جروس الشكر لمجلس الزمالك على الثقة فى إمكانياته وقدراته، موجها الشكر كذلك للجماهير البيضاء التى حرصت على مؤازرة الفريق الأبيض فى المباريات الأخيرة لتحفيز اللاعبين.