قافلة ثانية تضم مهاجرين من السلفادور تتجه للولايات المتحدة

انطلقت قافلة ثانية تضم 300 مهاجر من السلفادور بينهم أطفال وسيدات اليوم الأربعاء، باتجاه الولايات المتحدة بعد أقل من أسبوع من بدء أول مجموعة السفر إلى هناك.







وسيحتشد المهاجرون الذين ستنضم إليهم مجموعة أخرى بنفس العدد تقريباً غداً الخميس في ميدان سلفادور ديل موندو في العاصمة وسينطلقون حتى الحدود الواقعة في اقليم أواتشابان الغربي الذي يربط السلفادور بجواتيمالا.







وتضم المجموعة سيدات وشباب وكبار وتسعى لبلوغ الولايات المتحدة على غرار الرحلة التي قام بها آلاف الهندوريين الذين يواصلون رحلتهم إلى الأراضي الأمريكية، وبدأت هذه القافلة رحلتها بعد 3 أيام من قيام المجموعة الأولى بالمسيرة التي تقطع 4 آلاف كلم نحو الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة.