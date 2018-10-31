طريقة عمل أصابع دجاج المقرمشة

المقادير:





صدر الدجاج: 4 صدور

دقيق: كوب

بيكنج بودر: ملعقة كبيرة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

الكمون: نصف ملعقة صغيرة

بودرة الثوم: ملعقة صغيرة

بودرة البصل: ملعقة صغيرة

البيض: 3 حبات "مخفوق مع رشة ملح وفلفل"

لبن زبادي: كوب

الزيت النباتي: 3 اكواب "للقلي"









طريقة التحضير:





1- قطعي صدور الدجاج إلى شكل أصابع





2- إخلطى الدقيق بباقى التوابل ثم أضيفي البيض المخفوق إلى خليط الدقيق و اضربيه جيدًا.





3- إخلطى (أغمري) أصابع الدجاج بخليط الدقيق والبيض حتى تتغطى من كل الجهات.



