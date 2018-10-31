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طريقة عمل أصابع دجاج المقرمشة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:14 م
طريقة عمل أصابع دجاج المقرمشة
أصابع دجاج المقرمشة
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المقادير:

صدر الدجاج: 4 صدور
دقيق: كوب
بيكنج بودر: ملعقة كبيرة
ملح: نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
الكمون: نصف ملعقة صغيرة
بودرة الثوم: ملعقة صغيرة
بودرة البصل: ملعقة صغيرة
البيض: 3 حبات "مخفوق مع رشة ملح وفلفل"
لبن زبادي: كوب
الزيت النباتي: 3 اكواب "للقلي"


طريقة التحضير:

1- قطعي صدور الدجاج  إلى شكل أصابع

2- إخلطى الدقيق بباقى التوابل ثم أضيفي البيض المخفوق إلى خليط الدقيق و اضربيه جيدًا.

 3- إخلطى (أغمري) أصابع الدجاج بخليط الدقيق والبيض حتى تتغطى من كل الجهات.

4- حمي الزيت على النار وأقلي أصابع الدجاج حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وقدميها ساخنة.
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