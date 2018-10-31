اخبار ريال مدريد - لعنة "الثالثة عشر" تُصيب النادي الملكي في مقتل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الثالثة عشر والتي حصل عليها ريال مدريد الإسباني، قد أصابته بلعنة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" ففي ليلة 26 مايو من هذا العام، صفر الحكم مُعلنا نهاية مباراة نهائي كييف وتتويج ريال مدريد بطلاً لـ أوروبا للمرة الثالثة عشر والثالثة على التوالي، لكن هذا الرقم الـ"ملعون" الذي حمل معه لعنة وأخبار سيئة للنادي، واليوم بعد مرور 158 يوم نُعاين واحدة من أكبرفترات أزمة النادي الرياضية.

وكانت صافرة الحكم إعلان عن ثورة في النادي، فقد أجبرت الثالثة عشر النادي على اجراء توسعة في المتحف، ربما هذا الشيء الايجابي الوحيد الذي حدث ، فـ بعد ذلك توالت اللعنات، بدايتها كانت على نفس الملعب في كييف، وقبل حتى رفع الكأس "رونالدو يُهدد بالمغادرة.





ولم تكن مُجرد موجة غضب من البرتغالي، فـ رونالدو بالفعل رحل لليوفي ويفقد بذلك ريال مدريد 50 هدف ولاعب من الأفضل في تاريخه إن لم يكن الأفضل .





وبعد كلمات كريستيانو القوية وقبل رحيله الرسمي، يأتي الدور على زيدان، يوم 31 مايو يُعلن النادي عن مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح أمر هام، المدرب يُعلن الرحيل بعد 5 ايام من فوزه ببطولة الأبطال الثالثة.





وبعد عاصفة رحيل زيدان، تفاوض النادي مع بوتشتينيو ولوف وأليجري، لكن استقر الامر على لوبيتيجي، وحمل التوقيع مع لوبيتيجي الكثير من الجدل خاصة وإنه جاء قبل يوم من المونديال وبكسر العقد.





النادي كسر العقد مع الاتحاد الاسباني لكنه قبل ذلك كسر صورته أمام الكثير من الشعب الاسباني، جولين لم يبدأ الموسم بشكل جيد حيث خسر السوبر الاوروبي لصالح أتليتكو مدريد، هُنا بدأت الشكوك بعد صيف غريب جدا لم يحمل تعاقدات كبيرة لريال مدريد.





جولين طلب من الادارة جلب رقم 9 جديد لتعويض رحيل رونالدو وجلب لاعب وسط ليُعوض رحيل كوفاسيتش ولكن لم يأتي أحد وإضطر للعمل بما لديه.





بالاضافة لكل ذلك، الأخبار لم تكن تتوقف حول نجوم الفريق، تارة مارسيلو يُريد الرحيل وأخرى تقول إن كروس وكارفخال يُريدا البريمرليج ومودريتش سيغادر الى الانتر.





ولكي تكتمل ملامح لعنة الثالثة عشر، رحل زيدان، و كريستيانو، وآخر الاحداث كانت إقالة لوبيتيجي الذي ضحى بمنتخب بلاده لأجل ريال مدريد.