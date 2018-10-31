الجيش التركي يعلن مقتل 23 مسلحا من حزب العمال الكردستانى بشمال العراق

قال الجيش التركى على تويتر إنه نفذ ضربات جوية فى شمال العراق، اليوم الأربعاء، مما أدى لمقتل 23 مسلحا من حزب العمال الكردستانى.

وقال الجيش إن الضربات الجوية استهدفت عدة مناطق فى شمال العراق، منها جبال قنديل أحد معاقل حزب العمال الكردستانى.

ونفذت تركيا فى الشهور القليلة الماضية ضربات متكررة على قواعد حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق.

وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الحزب منظمة إرهابية، وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمردا فى تركيا عام 1984.