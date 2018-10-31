"المصري للشئون الخارجية": علاقة مصر بألمانيا يُعطيها قدرة أكبر على التحرك في الساحة الدولية

قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن ألمانيا من أقوى الدول الصناعية والاقتصادية والعلمية، خلاف دورها المحوري في الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر يجعل من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين شيء هام جدًا.





وأضاف "الشاذلي"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن العلاقات المتعدة للدولة المصرية مع المانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين يعطيها قدرة أكبر على التحرك في الساحة الدولية، وهذا الأمر لم يكن متوفر سابقًا.



