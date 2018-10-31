اخبار الهلال - عموري يخضع لجراحة ناجحة





أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن نجاح العملية التي أجراها لاعبه الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، والتي أجراها له الطبيب رامون كوجات اليوم "الاربعاء"، في مدينة برشلونة الإسبانية.





وتوجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، بالشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لتكفله بمصاريف العملية وعلاج "عموري".





ومن الجدير بالذكر أن الجراحة التي خضع لها عموري، لعلاج الرباط الصليبي المصاب، والذي ينهي الموسم الحالي بالنسبة للاعب، ويغيب على أثره عن المشاركة مع منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 نوفمبر المقبلين.



