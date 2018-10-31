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"شعبة الأرز" تحذر من أزمة مرتقبة بداية العام المقبل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:36 م
شعبة الأرز تحذر من أزمة مرتقبة بداية العام المقبل
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الفجر الاقتصادى
 
أعلن الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب  باتحاد الصناعات بدء توريد الأرز المحلى الأبيض المخصص لشهر نوفمبر  المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية،  تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات ضمن مقررات الشهر المقبل حيث من المقرر أن يتم توريد كميات تقرب من 40  ألف طن أرز أبيض معبأ خلال شهر نوفمبر .

وطالب شحاتة ، بضرورة استيراد الأرز  الأبيض من الخارج طوال ال 4 أشهر من العام المقبل، لضمان استمرار توفير الأرز  للمواطنين على بطاقات التموين وكذلك فى الاسواق  ولتفادى حدوث الأزمات ،خاصة وان معدلات الاستهلاك ستزيد  هذا العام عن الإنتاج المحلى  بكميات تتراوح من 200 ألف الى 300 ألف طن  وذلك بعد تقليص  مساحات الاراضى  المنزرعة أرز  ،مما  يتطلب الى ضرورة الاستيراد هو ما اعلنت عنه وزارة التموين من خلال إجراء  مناقصة  للحصول على الأرز الأبيض بجانب ما تحصل عليه الوزارة من الارز الشعير  . 


وأكد على ضرورة  استيراد  وذلك لضمان استمرار توفيره  للمواطنين ،لافتا الى  ان عدم توفير الأرز على بطاقات التموين فى اى وقت فان ذلك  يساهم فى زيادة الأسعار فى الأسواق، الامر الذى يتطلب ضرورة استيراد الأرز طوال الـ 4 أشهر الأولى من العام المقبل دون تقاعس عن الاستيراد خلال هذه الفترة  حتى لا تتكرر  أزمة البطاطس  مع الأرز  ،خاصة وانه بمجرد التعاقد على كميات من الخارج  فإنها تصل البلاد فى مدته لن تقل عن  شهرين بل تزيد عن ذلك من تاريخ التعاقد  .

واشار إلى أن أصحاب المضارب  لديهم إصرار على الوقوف بجانب الدولة ودعم القيادة السياسية فى ظل حرصها على توفير السلع الاساسية  للمواطنين فى مختلف المناطق .
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