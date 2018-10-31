اخبار أرسنال - فينجر : الجانرز لديهم فرصة لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي

أشار ‏أرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، إنه عندما يفوز ارسنال بكون سعيد، مشيرا إلي أنه شعر بأنه عمل بجدية هنالك.

وقال فينجر في تصريحات صحفية : "اعتقد انني تركتهم (النادي) في حالة جيدة بعد ذلك، وأنا مشجع لهم مثل أي شخص آخر، وأريدهم أن يفوزوا في المباريات".

وأضاف : "‏ لديهم الفرصة في الفوز بلقب الدوري، إذا نظرت إلى الموسم الماضي في ملعبنا فزنا بـ 15 مباراة، وتعادلنا في اثنين وخسرنا في اثنين، وخارج ملعبنا لم نكن على ما يرام".





وتابع : "لكن بشكل عام الجودة موجودة في الفريق، وارسنال لديه فرصة لتحقيق الدوري".