جنوب السودان يطلق سراح مستشار جنوب أفريقى ومتحدث باسم المتمردين

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم الأربعاء، أنه سيفرج غدا الخميس عن مستشار جنوب أفريقي لزعيم المتمردين ريك مشار ومتحدث باسم جماعة متمردة وذلك فى إطار اتفاق سلام.

وأضاف كير في حفل بجوبا أنه سيتم إطلاق سراح جيمس جاديت المتحدث باسم المتمردين ووليام إندلي الكولونيل الجنوب أفريقي السابق ومستشار مشار، وقال: "سأطلق سراحه غدا وسيتم ترحيله إلى بلده".