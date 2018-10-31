تجديد حبس 3 متهمين بقضية المحور الإعلامي للإخوان 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة، للمتهمين مؤمن حسن وإسلام جمعة ومحمد أبو زيد كامل في القضية 441 تهم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، هدفها الإضرار بمصالح الدولة واستقرارها.