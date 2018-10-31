الرئيس البيلاروسي: مينسك وموسكو تدرسان سبل الرد على خطط بولندا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أن مينسك وموسكو تدرسان سبل الرد المناسب على خطط بولندا نشر قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.

وقال لوكاشينكو خلال افتتاح لقاء المجموعة الأساسية لمجموعة ميونخ للأمن: "في حال حديث السياسيين في بولندا عن استعدادهم لإنفاق مليارات الدولارات، من أجل نشر أسلحة وكتائب أمريكية هناك، من أجل إنشاء "حصن ترامب"…".





وتابع الرئيس البيلاروسي: "نحن بالطبع لدينا ردود فعل، مع شريكنا الرئيسي [روسيا]، ونفكر بكيفية مواجهة كل ذلك مع أقل قدر من النفقات… وكيفية إيجاد رد مناسب على هذا الوضع".





سبق وأعلن نائب الخارجية الروسية، ألكسندر جروشكو، أن نشر الولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى بولندا، سيعنى تدمير القانون التأسيسي للمعاهدة الموقعة، عام 1997 ، بين روسيا وحلف "الناتو"، التي تنص على عدم نشر قوات قتالية كبيرة، على أساس دائم.





وقال غروشكو، في 26 سبتمبر الماضي: "نحن ننظر بشكل سلبي لقرار نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا لأسباب عديدة"، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيعني المزيد من التدهور في الوضع الأمني الأوروبي.