بعد سقوط الطائرة.. ليستر سيتي يسافر بالحافلة

قرر فريق ليستر سيتي الانتقال إلى مدينة كارديف بالحافلة بدلاً من الذهاب بالطائرة، لمباراة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب كارديف ستاديوم السبت المقبل.







واتخذ فريق "الثعالب" هذا القرار بعد تحطم المروحية التي كانت يستقلها رئيس ومالك ليستر سيتي، التايلاندي فيكاي سريفادانابرابا.







كان رجل الأعمال التايلاندي و4 آخرين لقوا مصرعهم السبت الماضي إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في محيط ملعب "كينغ باور"، عقب تعادل فريق ليستر مع ويست هام 1-1 في الجولة العاشرة من البريميير ليغ.







وأعلن نادي ليستر أمس الثلاثاء أن مباراة فريقه أمام كارديف لن يتم تأجيلها، في حين أن مباراته أمام ساوثامبتون في كأس رابطة أندية الدوري تأجلت دون تحديد ميعاد جديد حتى الآن.