المزين يختار 20 لاعبا بقائمة طنطا لمواجهة دمنهور بالقسم الثاني.. غدا

استقر أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا علي قائمة فريقه لمواجهة نظيره دمنهور غدا الخميس بالجولة التاسعة بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، ومن المقرر أقامتها في الثانية والنصف عصرا علي ملعب دمنهور، وجاءت القائمة كالتالي:-





أسلام طارق، والسيد الصاوي، ومحمد أسعد، محمد الشاذلي، وسليمان عبدربه، ومحمد العشري، وأسلام بدر، ونادر فؤاد، وحسام غالي، ومصطفي أمين، وعلاء البدري، ومحمد فوزي، وعلاء كمال، وچوزيف بيسه، وأحمد قطاوي، ومحمد شيكا، وابراهيم عرب، وعبدالرحمن الدح، ومحمد مودي، ومحمد جودة.





يخوض طنطا المباراة في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يأتي دمنهور في المركز الأول متصدرا المجموعة ب18 نقطة.