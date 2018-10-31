أنواع من الأطعمة تقي من السرطان.. تعرف عليها

توصلت دراسة فرنسية حديثة إلى أنواع من الأطعمة التي تقلل من مخاطر الإصابة بمرض العصر الحالي "السرطان".

وأظهرت الدراسة، أن الأشخاص الذين يأكلون المنتجات العضوية في وجباتهم الغذائية اليومية، لا يتعرضون للأورام الخبيثة بنسبة 25 في المائة.

وقالت جولي بيودري، إحدى المشاركات في الدراسة «إذا تم التأكد من النتائج، فإن تشجيع استخدام المنتجات العضوية من قِبل الجميع، يمكن أن يكون جزءاً من استراتيجية الوقاية من السرطان في المستقبل».

وشارك في الدراسة أكثر من 70 ألف شخص، واستمرت على مدار 7 سنوات من عام 2009 إلى عام 2016، ووزع المشاركون إلى أربع مجموعات، تختلف كل مجموعة في نسبة المنتجات العضوية التي يتناولونها في أنظمتهم الغذائية.

ورغم النتيجة التي توصل لها الباحثون، فإن النظام الغذائي لا يؤثر على احتمالية الإصابة بسرطانات الأمعاء والبروستاتا.

وتحذر الدارسة من خطر تناول الأطعمة التي تعرض للمبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية، وترجع نتائجها الأخيرة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة عضوية، يتعرضون لجزء بسيط من بقايا الأسمدة والأدوية التي استخدمن في الزراعة بشكل عام.