20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة بتروجت

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، قائمة فريقه التي ضمت 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق بمدينة السويس مساء اليوم الاربعاء ، فى إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت ، غدا الخميس ، على ملعب السويس ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الممتاز









واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل – محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي ، طه عادل ، محمد دبش ، اسامة جلال ، محمود وحيد ، عاصم سعيد ،محمد تونى ،ايريك تراوري ، عصام صبحي ، نصر رمضان ، صلاح عاشور ،باولن فوافي ،جون انطوي ، مصطفى شبيطه ، رجب عمران ، مروان حمدي ، أحمد محسن ، محمد رمضان .





وأدى فريق المقاصة مرانه الاخير عصر اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين ال 20 ، للسفر الى السويس للدخول في معسكر مغلق بأحدي الفنادق الكبرى ، لحين موعد المباراة غدا الخميس .



