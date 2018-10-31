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20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة بتروجت

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:25 م
20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة بتروجت
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الفجر الرياضي
 
  
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، قائمة فريقه التي ضمت 20 لاعبًا  للدخول في معسكر مغلق بمدينة السويس مساء اليوم الاربعاء ، فى إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت ، غدا  الخميس ، على ملعب السويس ،  ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الممتاز


واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل – محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي ، طه عادل ، محمد دبش ، اسامة جلال ، محمود وحيد ، عاصم سعيد ،محمد تونى ،ايريك تراوري ، عصام صبحي ، نصر رمضان ، صلاح عاشور ،باولن فوافي ،جون انطوي ، مصطفى شبيطه ، رجب عمران ، مروان حمدي ، أحمد محسن ، محمد رمضان .

وأدى فريق المقاصة مرانه الاخير عصر اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين ال 20 ، للسفر الى السويس للدخول في معسكر مغلق بأحدي الفنادق الكبرى  ، لحين موعد المباراة غدا الخميس .

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