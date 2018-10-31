"الغباري" عن تدريب "درع العرب-1": قد يكون نواة لتكوين قوة عربية مشتركة

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إن استضافة مصر التدريب "درع العرب-1" لتنفيذ مناورات برية وبحرية وجوية مشتركة، لوجود مصالح لمصر في البحر المتوسط ولابد من التعاون مع الدول العربية لإيجاد أنسب أسلوب تعاوني في تأمين دوائر الأمن القومي المباشرة أو في النطاق الدولي، وهذا التدريب يهدف إلى جاهزية القوات المسلحة في الدول العربية لتنفيذ المهام القتالية المختلفة لتأمين مصالحها.





وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها 37 اتفاقية تدريب مشترك مع الدول الصديقة والشقيقة.



