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"الغباري" عن تدريب "درع العرب-1": قد يكون نواة لتكوين قوة عربية مشتركة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:25 م
الغباري عن تدريب درع العرب-1: قد يكون نواة لتكوين قوة عربية مشتركة
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رقية جمال
 
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إن استضافة مصر التدريب "درع العرب-1" لتنفيذ مناورات برية وبحرية وجوية مشتركة، لوجود مصالح لمصر في البحر المتوسط ولابد من التعاون مع الدول العربية لإيجاد أنسب أسلوب تعاوني في تأمين دوائر الأمن القومي المباشرة أو في النطاق الدولي، وهذا التدريب يهدف إلى جاهزية القوات المسلحة في الدول العربية لتنفيذ المهام القتالية المختلفة لتأمين مصالحها.

وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها 37 اتفاقية تدريب مشترك مع الدول الصديقة والشقيقة. 

وتابع، أن هذا التدريب قد يكون نواه لتكوين قوة عربية عسكرية مشتركة في المستقبل، مشددًا على أن تنفيذ مقولة "مسافة السكة" لن يتم إلا بالتدريبات المستمرة والمشتركة لمواجهة التهديدات.
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