عاجل.. الكاف يغرم المصري 5 آلاف دولار بسبب لقاء اتحاد العاصمة

وصل إلى إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة، بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتوقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار.





وتأتي تلك الغرامة على خلفية التجاوزات التي قامت بها جماهيره بمباراة ذهاب دور ربع النهائي أمام اتحاد العاصمة على ستاد بورسعيد في الـ 16 من سبتمبر الماضي.

كما جاءت العقوبة بناءًا على تقرير حكم مباراة المصري و اتحاد العاصمة بعد قيام الجماهير بقذف الزجاجات على الملعب عقب نهاية المباراة.