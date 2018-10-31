بعد إطلاق مبادرة "صوتك مسموع".. التنمية المحلية تستقبل أكثر من 10 آلاف شكوى خلال أسبوع

استقبلت وزارة التنمية المحلية، 10 آلاف و750 شكوى خلال أسبوع واحد فقط، على إطلاق مبادرة صوتك مسموع، التى أطلقها اللواء محمود شعراوى، ويرعاها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لذا يقدم "الفجر"، آخر مستجدات تلك المبادرة، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة:

انفوجراف لـ"مبادرة صوتك مسموع"

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول آليات تواصل المواطنين مع مبادرة "صوتك مسموع"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء بأهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتحرك السريع للاستجابة لها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

استقبال 3آلاف رسالة عبر البريد الإلكترونى

أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور، أنه تم استقبال 3 آلاف رسالة عبر خط الواتساب وتم الرد على 85% من هذه الرسائل، كما تلقت المبادرة 177 رسالة عبر البريد الإلكترونى ومئات الرسائل عبر صفحة المبادرة عبر "فيس بوك"، مؤكدا على أن هناك بعض الرسائل تحتاج لوقت فى الرد عليها خاصة أنه يتم تحويل هذه الرسائل للمحافظات للرد عليها.

أضاف قاسم، أن الشكاوى التى وردت للوزارة جاءت عبر الوسائل التى أعلن عنها لتلقى شكاوى المواطنين وهى رقم الواتساب 01150606783 والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع "فيس بوك" وهى ""www.facebook.com/sotakmasmwo والخط الساخن "15330" والبريد الإلكترونى البريد الإلكترونى "[email protected] ".

تصنيف الرسائل شهريا

أكد قاسم، على أن الوزارة ستعلن عن عدد الشكاوى الواردة للمبادرة شهريا وتصنيفاتها وعدد الرسائل، التى تم الرد عليها والتى مازالت قيد البحث والرد، مضيفًا أن غالبية الرسائل الواردة للمبادرة عبر وسائلها المختلفة تتضمن مخالفات بناء وتعدى على أراضى الدولة والزراعية ورسائل مرتبطة بمكافحة الفساد بالإضافة لمقترحات من المواطنين، مضيفا أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية شدد على التعامل بنزاهة وشفافية ومصداقية مع الرسائل الواردة والرد فى أسرع وقت ممكن على هذه الرسائل، وأن هناك تعليمات مشددة على المحافظات بسرعة الاستجابة والرد على الرسائل الواردة عبر مبادرة صوتك مسموع، خاصة فى ظل حرص الحكومة على التواصل بإيجابية مع المواطنين والرد على رسائلهم وحل المشاكل التى يعانون منها.

فريق تنفيذى بمثابة غرفة عمليات

وشدد خالد قاسم، على أن الوزير محمود شعراوى وضع محورين للمبادرة هما جعل المواطن طرفًا فاعلًا ومشاركًا فى منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات، التى تقوم بها بالإضافة لتخصيص فريق تنفيذى تم اختياره بكل محافظة، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كافة المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليه أولا بأول، ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواه.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على طلب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رعاية المبادرة التي تتبناها الوزارة تحت عنوان "صوتك مسموع"، والتي تستهدفُ تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين والإدارة المحلية، والاستجابة والتحرك السريع لحل مشكلات وشكاوى المواطنين، بما يدفع نحو دعم ثقة المواطنين في جهود الإدارة المحلية.