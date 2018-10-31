ضبط مصنع "بن" بالعبور لاستخدامه خامات مجهولة المصدر

نجحت مباحث التموين بالقليوبية في ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة " البن " بالعبور لإستخدامه خامات ومواد مجهولة المصدر وعلامات تجارية غير مسجلة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





بداية الواقعه ورود تحريات إدارة شرطة مباحث التموين بالقليوبيةقيام المدعو "صلاح ر.ى"، 49 سنه ومقيم بالشرقيةصاحب مصنع لإنتاج وتعبئة وطحن البن كائن بدائرة قسم شرطة العبور، وذلك لحيازته وإستخدامه خامات رديئة مُعاد تدويرها ومواد مجهولة المصدر لايوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو إستخدامها فى ذلك المنتج، وإستخدام علامة تجارية غير مسجلة، وتعبئته داخل أكياس مُثبت عليها تواريخ إنتاج وصلاحية، وإعادة طرحه للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم، و3 ماكينة طحن بن، - 2 ماكينة تحميص بن - ماكينة تغليف - ماكينة لضغط أكياس البن - ماكينة لطبع تاريخ الإنتاج والصلاحية - 480 كيلو جرام حبيبات بن خام - 100 كيلو جرام بن تحت التحميص والتجهيز - 220 كيس بن تحت الإنتاج والتعبئة - 100 كيلو جرام بن معبأ داخل أكياس منتج نهائى معد للبيع).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

