نادين شاه تُحيي حفلا موسيقيا في القاهرة للاحتفال بمرور 80 عامًا على المجلس الثقافي البريطاني

تُحي المطربة المستقلة الصاعدة نادين شاه، حفلا بالقاهرة ضمن أيام احتفالات المجلس الثقافي البريطاني في مصر بذكرى مرور 80 عامًا على تأسيسه، وستبدأ الاحتفالات بافتتاح معرض متنقل عن تاريخ المجلس الثقافي البريطاني في مصر بمكتبة العجوزة يوم 15 نوفمبر، وتنتهي بفعاليات للجمهور يوم 17 نوفمبر والتي ستقام في مركز سيتي ستارز للتسوق وساقية عبد المنعم الصاوي، وستُحي نادين حفل موسيقي في ساقية عبد المنعم الصاوي مساء يوم 17 نوفمبر.

وصرحت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "يعمل المجلس الثقافي البريطاني في مصر منذ أجيال، ليس فقط لتدريس اللغة الإنجليزية، بل لتعزيز التبادل الثقافي وإتاحة الفرص في مجالات الفنون والعلوم والتعليم والرياضة.

وأضافت "لقد عملنا معًا على الدوام منذ 80 عامًا، بغض النظر عن تقلبات الأوضاع السياسية. يسعدني أن نتمكن من الاحتفال بذكرى مرور ثمانين عامًا على تأسيس المجلس الثقافي البريطاني في مصر، في وقت أصبحت فيه علاقتنا مع مصر والشعب المصري قوية للغاية ".

بدأ مؤخراً إطلاق برنامج تنمية الأنظمة الاقتصادية الشاملة والقائمة على المشروعات الإبداعية الذي يشرف عليه المجلس الثقافي البريطاني، وهو برنامج جديد بدأ تزامنًا مع الذكرى الـ80 لتأسيس المجلس الثقافي البريطاني في مصر، شهد الاحتفال بإطلاق البرنامج السيد/ عمرو طلعت وزير الاتصالات ونكنولوجيا المعلومات ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب "أليستير بيرت" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط و بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

كما يخطط المجلس الثقافي البريطاني لإقامة المزيد من الفعاليات لجمع أعضاء سابقين من الموظفين والاحتفال بالذكرى الـ80 في بالإسكندرية.

يبحث المجلس الثقافي البريطاني حاليًا عن مشاركين في ثلاثة من برامجه الحالية.

• مسابقة مختبر الشهرة - مسابقة للتواصل العلمي حيث يجب على المتسابقين إرسال مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق لشرح مصطلح علمي إلى جمهور غير متخصص.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 8 نوفمبر -

• جوائز خريجي المملكة المتحدة – جائزة متاحة للأشخاص الذين درسوا في المملكة المتحدة في السنوات الـ 15 الماضية واستخدموا معرفتهم لتحقيق الفائدة لمجتمعهم أو مهنتهم.

• المنح التعاونية لبرنامج تنمية الأنظمة الاقتصادية الشاملة والقائمة على المشروعات الإبداعية - للمشاريع المشتركة التي عملت على تنميتها المؤسسات الاجتماعية في المملكة المتحدة ومصر والتي تفيد النساء والفتيات والمعاقين وغيرهم من الفئات المهمشة في المجتمع.

هذا وتشمل أبرز الأعمال التي قام بها المجلس الثقافي البريطاني مؤخراً عقد اتفاقات شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتدريب المعلمين (البرنامج القومي لتدريب المعلمين)؛ وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للاستمرار في عقد مسابقة "مختبر الشهرة" للتواصل العلمي لمدة ثلاث سنوات أخرى؛ إلى جانب عقد اتفاقية مدتها خمس سنوات مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط الخاصة بشهادات وبرامج التعليم البريطاني في مصر.

عن نادين شاه:

تم ترشيح البومها الأخير" Holiday Destination "– وهو ألبومها الثالث – لجائزة جائزة ميركوري وهي جائزة سنوية في مجال الموسيقى تمنح لأفضل ألبوم من المملكة المتحدة وإيرلندا. فاز هذا الألبوم الموسيقي بجائزة العام لأفضل ألبوم موسيقي مستقل من قبل جمعية الجوائز الموسيقية المستقله. ولدت نادين في جنوب تينيسايد، وهي ابنه لأم من النرويج وأب باكيستاني.

أول ألبوم غنائي لها، "حب أمك وأبيك" صدر ليلقى أشادة من النقاد في عام 2013، وقامت بجولة مع Depeche Mode و Bat for Lashes. أداء نادين شاه الهادئ، الروحاني، المتناغمة والروك هو السبب وراء صعود نجمه في مجال الموسيقى البريطانية.