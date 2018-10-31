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عالم أزهري: سنُسأل يوم القيامة أمام الله عن عدم الحياء بالطرقات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:17 م
عالم أزهري: سنُسأل يوم القيامة أمام الله عن عدم الحياء بالطرقات
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رقية جمال
 

أكد الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الجهر بالمعصية تحدٍ لله سبحانه وتعالى.

 

وأضاف "جلال"، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" على فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن الويل كل الويل لمن يتحدى الله، ومن يتحدى الله سيكون عبرة في الدنيا قبل الآخرة ويوم الآخرة يرى العذاب الشديد.

 

وشدد، على "أننا سنُسأل يوم القيامة أمام الله عن عدم الحياء بالطرقات، وأننا ضيعنا أبناءنا وأهملناهم وتسببنا فيما نشاهده بشوارعنا الآن".


المزيد عن: عدم الحياء عالم أزهري الطرقات
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