كيتا: ما يقوم به صلاح ليس ضربة حظ.. وسعيد أن كلوب مدربي





أشاد نابي كيتا، نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي، بالمستوى الذي يقدمه الفرعون محمد صلاح مع الفريق مؤكدًا أنه ليس ضربة حظ.





وقال كيتا، في تصريحات صحفية: "هو يتدرب بقوة في التدريبات، في كل مرة أتوجه إلى صالة التدريبات أجده هناك، ما يقوم به ليس ضربة حظ بل هو يستحقه لأنه يتدرب بقوة".





وتابع حديثه: "أنا محظوظ وسعيد حقًا باللعب مع لاعبي الفريق، أتعلم من تجاربهم، أتدرب معهم وأحاول أن أكون أفضل، هدف الفريق هو هدفي كل ما أريد تحقيقه، سأحققه معهم".





وأضاف: "من الرائع أن يكون كلوب مدربي، هو متفتح ويمكنك التحدث معه في أي وقت هو يركز مع الجميع، وليس مع لاعب بعينه هو يهتم بنا جميعًا، ومن دواعي سروري أن أعمل معه".





جدير بالذكر فأن ليفربول سيواجه أرسنال، يوم السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي، ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة.



