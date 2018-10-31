"+ A" أضخم برنامج تنموي وتحفيزي على قناة "اقرأ" بداية من غدًا
تبدأ قناة "اقرأ" غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، عرض أولى حلقات البرنامج التنموي "+A" الذي يعد من أضخم البرامج التحفيزية والتنموية التي أنتجتها القناة.
البرنامج يعرض يوميا في سلسلة من ٩٩ حلقة
متصلة - منفصلة، بأساليب متنوعة لتحفيز وتنمية القدرات والمهارات الشخصية للشباب، على
أيدي نخبة من المدربين والخبراء.
البرنامج يقدمه نخبة من المدربين والمدربات الخبراء
حيث يقدم الدكتور سليمان العلي سلسلة ( متعة الفشل ) وتقدم الأستاذة نسرين الشامي سلسلة
( نقطة لقاء ) ويقدم الدكتور علوي عطرجي سلسلة
( هندسة النجاح ) كما تقدم الأستاذة انجي الصباغ
سلسلة ( ما وراء العقل ) و سلسلة ( سرك في خطك) يقدمها الدكتور سامي الانصاري وسلسلة ( عصر الحكمة) يقدمها الكوتش
عبدالله اليحيى واخر سلسلة ( تواصل بلا حدود)
يقدمها الأستاذ محمد الدويك .
البرنامج يعاد يوميا الساعة ١١:١٥ قبل منتصف
الليل، والساعة ٨:١٥ صباحا، والساعة ٢:٣٠ بعد الظهر.