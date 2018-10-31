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"+ A" أضخم برنامج تنموي وتحفيزي على قناة "اقرأ" بداية من غدًا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:57 م
+ A أضخم برنامج تنموي وتحفيزي على قناة اقرأ بداية من غدًا
"+ A"
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أحمد رمضان متولي
 

تبدأ قناة "اقرأ" غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، عرض أولى حلقات البرنامج التنموي "+A" الذي يعد من أضخم البرامج التحفيزية والتنموية التي أنتجتها القناة.

 

البرنامج يعرض يوميا في سلسلة من ٩٩ حلقة متصلة - منفصلة، بأساليب متنوعة لتحفيز وتنمية القدرات والمهارات الشخصية للشباب، على أيدي نخبة من المدربين والخبراء.

 

 

 البرنامج يقدمه نخبة من المدربين والمدربات الخبراء حيث يقدم الدكتور سليمان العلي سلسلة ( متعة الفشل ) وتقدم الأستاذة نسرين الشامي سلسلة ( نقطة لقاء ) ويقدم الدكتور علوي عطرجي  سلسلة ( هندسة النجاح ) كما تقدم الأستاذة انجي الصباغ  سلسلة ( ما وراء العقل ) و سلسلة ( سرك في خطك)  يقدمها الدكتور  سامي الانصاري وسلسلة ( عصر الحكمة) يقدمها الكوتش عبدالله اليحيى واخر سلسلة ( تواصل بلا حدود)  يقدمها الأستاذ محمد الدويك .

 

البرنامج يعاد يوميا الساعة ١١:١٥ قبل منتصف الليل، والساعة ٨:١٥ صباحا، والساعة ٢:٣٠ بعد الظهر.

"+ A" أضخم برنامج تنموي وتحفيزي على قناة "اقرأ" بداية من غدًا
"+ A" أضخم برنامج تنموي وتحفيزي على قناة "اقرأ" بداية من غدًا
"+ A" أضخم برنامج تنموي وتحفيزي على قناة "اقرأ" بداية من غدًا
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