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رئيس المصري: حسام حسن ممنوع من دخول النادي مستقبلا.. و"عيسى" مش للبيع

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:54 م
رئيس المصري: حسام حسن ممنوع من دخول النادي مستقبلا.. وعيسى مش للبيع
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علاء خليف
 

عاتب عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، التؤام حسام وإبراهيم حسن، على طريقة رحيلهم عن النادي، دون توضيح الأسباب الحقيقية.


وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "عرض نادي بيراميدز أغرى الثنائي، فكان من الطبيعي أن يكونوا أكثر صراحة مع الإدارة والجماهير، ولا أتوقع وجودهم في الإدارة الفنية من جديد داخل النادي، لأن طريقة خروجهم كانت لا تليق بهم".


وتابع: "النادي المصري عمرة 98 عاما ولن نقف على أي أحد، لأننا من نصنع النجوم وليس العكس".


وعن رحيل إسلام عيسى لبيراميدز أو الزمالك، قال: "لا توجد أي نية نهائيا لدى الإدارة لبيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، ونبحث عن تدعيمات قوية للفريق في يناير المقبل.

المزيد عن: كورة رياضة حلبية حسام حسن المصري اسلام عيسى
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