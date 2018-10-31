رئيس المصري: حسام حسن ممنوع من دخول النادي مستقبلا.. و"عيسى" مش للبيع

عاتب عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، التؤام حسام وإبراهيم حسن، على طريقة رحيلهم عن النادي، دون توضيح الأسباب الحقيقية.





وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "عرض نادي بيراميدز أغرى الثنائي، فكان من الطبيعي أن يكونوا أكثر صراحة مع الإدارة والجماهير، ولا أتوقع وجودهم في الإدارة الفنية من جديد داخل النادي، لأن طريقة خروجهم كانت لا تليق بهم".



